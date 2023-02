Klientki z piekła rodem. Goście zostawili po sobie bałagan i zwyzywali obsługę Łukasz Koleśnik

Sobotni wieczór (11 lutego) nie należał do przyjemnych w Bowling City w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie trafili się klienci z piekła rodem, którzy zwyzywali obsługę i zostawili po sobie bałagan. Nie chodziło o to, że byli niechlujami. Zrobili to celowo.