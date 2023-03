Kłodawa ma przepyszne miejsce. Jakie? Trag na Jeziorem! Tutaj możecie kupić lokalne produkty

Targ nad Jeziorem w Kłodawie mieści się przy ul. Wojcieszyckiej 8 (naprzeciwko żłobka) i czynny jest w każdą niedzielę w godz. 9.00-14.00. Na miejscu kupicie produkty od lokalnych dostawców i producentów, a przy okazji spędzicie czas w miłej atmosferze.

Targ nad Jeziorem w Kłodawie - więcej niż handel

Niedzielne targowisko w Kłodawie to nie typowe miejsce, które ma pozwolić nam tylko zrobić zakupy. To miejsce, w którym przede wszystkim poznajemy naszych lokalnych dostawców i producentów. To tutaj możemy dowiedzieć się, w jakie przepyszne produkty obfitują nasze okolice.

Na miejscu kupicie m.in.:

wyroby mięsne,

sery

miody,

herbaty,

pierogi,

przetwory,

warzywa i owoce,

wypieki.

Ale nie tylko! Bo na Targu nad Jeziorem pojawiają się też rękodzielnicy. Szeroko pojęty hand made tutaj jest na wyciągnięcie ręki. Pojawiają się stosika z ubraniami, dodatkami, czy naturalnymi świecami.