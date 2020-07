Kłodawa wygrała wóz strażacki! To nagroda za najlepszą frekwencję podczas ostatnich wyborów. Brawo!

- Będą zmiany kadrowe w miejskich firmach - powiedział prezydent Jacek Wójcicki. Kto popłynie?

Co to oznacza dla gorzowian? To zależy dla których. Dla gorzowian - prezesów może to być zawodowe trzęsienie ziemi. Zarabiają przecież na kierowniczych stanowiskach po około 150 tys. rocznie. Prezesowanie jest świetną pracą, którą rekordziści mają od prawie dekady.