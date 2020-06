Kluby fitness w Gorzowie wkrótce się otwierają! Sprawdziliśmy, na jakich zasadach będą działały

Od 6 czerwca, czyli od najbliższej soboty zniesione będą kolejne obostrzenia związane z koronawirusem. Od tego dnia znów będą mogły działać kluby fitness, siłownie czy baseny.

Ćwiczenie w maseczkach?

Udało nam się ustalić, że na pewno od soboty będzie można już ćwiczyć w Body Fitnes w Parku 111 przy ul. Sikorskiego oraz w KDK Fitness w Watralu przy ul. Kombatantów. Saturn Fitness, który mieści się w Słowiance informację o otwarciu klubu poda w najbliższych dniach.

Według wytycznych w takich miejscach musi przypadać 10 m kw. na osobę. Obowiązkowa jest systematyczna dezynfekcja szafek i sprzętów. - Przepisy pozwalają na otwarcie szatni i natrysków dla klientów. I najważniejsze, nie trzeba ćwiczyć w maseczkach i rękawiczkach. Bo ćwiczenie w maseczkach na pewno nie wpływało by dobrze na zdrowie - mówi Daniel Fica z KDK Fitness. Dodaje, że w jego klubie nie będzie problemu z zajęciami, bo sala fitness ma aż 160 m kw. Czyli jednocześnie będzie mogło tam ćwiczyć 16 osób na zajęciach grupowych. Ale gdyby urządzić tam spining, to już znacznie więcej, bo wtedy trzeba tylko zachować odległość 2 metrów między ćwiczącymi. - I to zachowanie odległości między osobami, ale już poza ćwiczeniami, może być największym problem - tłumaczy D. Fica.