Kobieta miała ponad 3 promile w organizmie! W tym stanie prowadziła auto

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem, 16 marca ok. godz. 20.00. Jeden z kierowców zauważył nissana w rowie przy drodze z Kwiatkowic do Jenińca w gminie Bogdaniec. Zatrzymał się, by pomóc kobiecie prowadzącej to auto. Szybko zorientował się, że może być nietrzeźwa. Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi i ciężko była z nią nawiązać kontakt.

Mężczyzna wezwał patrol ruchu drogowego. Badanie wykonane na miejscu wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że kobieta nie ma uprawnień do kierowania. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu. Auto, którym jechała, zostało odholowane na parking.