Kolęda w czasach pandemii. Ksiądz odwiedzi tylko tych, którzy go zaproszą

Kolęda na nowych zasadach

Bożonarodzeniowa kolęda jaką do tej pory znali wierni z Parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie odchodzi w zapomnienie. Księża nie będą już pukali do wszystkich drzwi. Kto chce, aby duszpasterz go odwiedził, najpierw musi go do siebie zaprosić. Wszystko przez pandemię koronawirusa, bo to właśnie z jej powodu parafia postanowiła zmienić dotychczasowe zasady wizyt duszpasterskich.