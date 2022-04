Kolej Plus w Lubuskiem. Nie będzie odbudowy linii Gorzów - Myślibórz

- To linia, która ma znaczenie regionalne, ale wpisuje się też w sieć połączeń krajowych i międzynarodowych. Inwestycja obejmuje również budowę trzech przystanków w miejscowościach: Budziechów, Jasień i Bieszków - mówiła w piątek 22 kwietnia Katarzyna Kis, dyrektor wydziału infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wraz z wojewodą Władysławem Dajczakiem informowała, że w ramach rządowego programu Kolej Plus w województwie lubuskim rządowe dofinansowanie uzyskała jedna inwestycja. To rewitalizacja fragmentu linii kolejowej 275 na odcinku Bieniów - Lubsko.

- Jest to fragment linii kolejowej z Wrocławia do granicy polsko-niemieckie. Ta linia na tym odcinku została zawieszona w 1995 roku i dla mieszkańców stało się to dużym problemem - mówił w piątek wojewoda W. Dajczak. Przypominał, że Kolej Plus to program, dla samorządów, które chcą posiadać i rozwijać własną kolej: - Ten program jest niezwykle istotny. Wykluczenie komunikacyjne jest ważnym tematem dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy zostali pozbawieni możliwości połączenia z większymi miastami - z miastami powiatowymi czy wojewódzkimi - mówił wojewoda.

- Odcinek, który otrzymał dofinansowanie, ma długość 18 km. Całkowity koszt inwestycji to 59 mln zł. Urząd marszałkowski otrzymał dofinansowanie 85 proc., co daje ponad 50 mln zł - mówiła dyrektor Kis.