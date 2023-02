Kolejki przed cukierniami w Gorzowie! Ile trzeba stać po pączki?

Chcecie zjeść dobrego pączka? Jeśli nikt Wam nie przyniesie go do szkoły, pracy czy do domu, będziecie musieli odstać swoje w kolejce. Jak długiej? Sprawdziliśmy to w czwartkowe przedpołudnie.

Kolejki były przed wszystkimi liczącymi się punktami sprzedaży pączków w Gorzowie.

Tradycyjnie kolejka ustawiła się przed Śnieżką przy ul. Chrobrego. Kilkanaście osób stało na zewnętrz i do tego kilkanaście w środku cukierni. Czas stania w kolejce? Kilkanaście minut.