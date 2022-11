Kolejna dostawa taniego węgla trafi do regionu. Czekają na to lubuskie gminy

Tani węgiel we wszystkich gminach

Do programu dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach, który zakłada sprzedaż tego surowca gospodarstwom domowym w maksymalnej cenie dwóch tysięcy złotych przystąpiły wszystkie gminy w województwie lubuskim. Niektóre samorządy już rozpoczęły jego dystrybucję wśród mieszkańców. Kilka dni temu sprzedaż ruszyła między innymi w Zielonej Górze.

Dwadzieścia trzy umowy na dostawy węgla z samorządami zostały podpisane z początkiem miesiąca. Kolejnych trzydziestu siedmiu przedstawicieli samorządów podpisało kolejne umowy w tym tygodniu. Pozostałych dwadzieścia gmin umowy podpisze w formie elektronicznej. Pięć lubuskich samorządów już węgiel otrzymało i prowadzi jego dystrybucję wśród mieszkańców - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Niebawem będzie kolejna dostawa

Najprawdopodobniej za kilka dni do województwa lubuskiego trafi kolejna partia węgla. To oznacza, że również pozostałe samorządy będą mogły rozpocząć sprzedaż tego surowca wśród swoich mieszkańców. Węgiel, który będzie w sprzedaży w gminach nie jest polskim węglem, a importowanym. Jego dostarczeniem do naszego regionu zajmuje się spółka Węglokoks.