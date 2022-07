Kolejna szpitalna poradnia przeniosła się z Walczaka na Dekerta

- Poradnia chorób zakaźnych mieści się dokładnie w wysokim czerwonym pawilonie N przy ul. Dekerta (tam, gdzie jest m. in. szpitalna apteka i zakład medycyny nuklearnej) na pierwszym piętrze - informuje Anna Rimke, specjalista ds. promocji w szpitalu wojewódzkim.

Gorzów. Będzie demolka przy ulicy Walczaka. Stare szpitalne obiekty idą do rozbiórki

Poradnia chorób zakaźnych i chorób wątroby jest już kolejną poradnią, która w ostatnim czasie przeniosła się z kompleksu przy ul. Walczaka na ul. Dekerta. Na początku lipca adres zmieniły: poradnia pulmonologiczna dla dzieci (wchodzi się do niej głównym wejściem) oraz oddział chorób płuc i chorób wewnętrznych wraz z wojewódzką poradnią gruźlicy i chorób płuc (działa obok oddziału na parterze).

Do wszystkich poradni najlepiej rejestrować się przez call center: 95 782 77 77 (od poniedziałku do piątku jest ona czynna w godzinach: 7.00-14.30). Można też wysłać mail na adres: [email protected] (w mailu należy podać dane, telefon kontaktowy oraz numer lub skan bądź zdjęcie skierowania) albo przyjść osobiście do którejś z rejestracji przy ul. Dekerta i ul. Walczaka.