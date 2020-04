Kolejna ulica w Gorzowie pójdzie do przebudowy!

Słoneczna to jedna ulic, które wymagają pilnego remontu. O ile sama jezdnia nie zasługuje jeszcze na miano najgorszej w mieście, o tyle stan chodników woła o pomstę do nieba. Wiele z nich jest zwyczajnie połamanych i nierównych.

Kiedy ul. Słoneczna mogłaby pójść do remontu? Na pewno nie w tym roku! Miasto dopiero rozpoczyna przygotowania. Na razie szuka firmy, która przygotuje dokumentację projektową remontu i oszacuje, ile mógłby on kosztować. W planach przebudowy jest, oczywiście, wymiana nawierzchni i chodników, ale także przebudowa zatoczek postojowych, demontaż zniszczonych włazów do studni czy doświetlenie przejść dla pieszych. Mają też zostać postawione stojaki rowerowe.

Urzędnicy chcą, by projekt przebudowy ul. Słonecznej był gotowy do 30 października. Słoneczna byłaby kolejną wyremontowaną ulicą w tej części miasta. W 2018 r. zmodernizowana została ul. Gwiaździsta.

