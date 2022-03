Kolejne niebezpieczne aplikacje w Google Play. Musisz je usunąć samodzielnie!

W rzeczywistości cyfrowej oszuści mają szerokie pole możliwości kradzieży pieniędzy oraz danych wrażliwych. Niebezpieczeństwo czai się również w aplikacjach mobilnych. Choć tworzone są one z definicji po to, aby ułatwić nam życie, wiele z nich zawiera niebezpieczne oprogramowania, które mogą przejmować nasze prywatne zdjęcia, filmy oraz hasła do ważnych kont (w tym także do banków). Na szczęście istnieją sposoby pozwalające wykryć niebezpieczne aplikacje.