Kolejne prace w centrum Gorzowa? Tak. Zaczynają montaż instalacji o Gorzowskim Sierpniu

Jak łatwo policzyć, w tym roku minie 40. rocznica Gorzowskiego Sierpnia. Tak po latach nazywa się największą demonstrację polityczną na Ziemi Lubuskiej. 31 sierpnia 1982, a więc rok po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, gorzowianie postanowili zaprotestować przeciwko trwającemu już dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu. W centrum miasta, w okolicy katedry, zgromadziło się co na najmniej 5 tys. osób. Komunistyczna władza postanowiła stłumić protest. Starcie milicji z mieszkańcami trwało od godzin popołudniowych do późnego wieczora.

Od kilku lat rocznica tamtych wydarzeń jest uroczyście wspominana. A że za niecałe cztery tygodnie przypada „okrągła” rocznica, to w tym roku nie może być inaczej.

Jednym z elementów rocznicy będzie odsłonięcie instalacji artystycznej upamiętniającej Gorzowski Sierpień. Stanie ona na skwerze przy byłym empiku, który od trzech lat ma już nazwę: skwer 31 Sierpnia 1982 r.

Jak konkretnie będzie wyglądać instalacja? Jej elementy będą wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, dzięki której jest możliwość osiągnięcia lustrzanego efektu, co pozwoli odbijać się w niej m.in. katedrze i innym punktom miasta, które „były świadkami” tamtych wydarzeń. Poszczególne elementy będą miały od 160 cm do 250 cm wysokości, będą szerokie na 45 cm i grube na 15 cm.