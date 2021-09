Kolejne rozmowy z ratownikami medycznymi z regionu. Wciąż nie ma porozumienia, a czasu coraz mniej

Coraz mniej czasu

Czasu na dogadanie się jest coraz mniej, bo już od października zaczną obowiązywać wypowiedzenia, które ponad miesiąc temu złożyli ratownicy z gorzowskiej stacji pogotowia. Tu z pracy postanowiło zrezygnować czterdzieści jeden osób. Pomimo rozmów i składanych im propozycji nadal konsekwentnie obstają przy swoim i wypowiedzeń nie wycofują. Papierami rzucili także ich koledzy z Kostrzyna nad Odrą, Zielonej Góry, Skwierzyny i Sulechowa.

Przeczytaj też: Jest porozumienie ratowników z resortem zdrowia i pracodawcami. To koniec protestu?

Kolejne spotkanie

Dzisiaj lubuscy ratownicy ponownie spotkali się z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz wojewodą. Tym razem złożyli konkretną propozycję, od której uzależniają swój powrót do pracy. Chcą być zatrudnieni na etacie lub zarabiać tyle, ile ratownicy z umowami o pracę.

- Daliśmy naszym pracodawcom do wyboru - albo stawka na umowach cywilno-prawnych taka jaka jest na etacie, czyli pięćdziesiąt sześć złotych brutto albo umowa o pracę. My chcemy zadbać również o swoje bezpieczeństwo, mieć normalne urlopy i nie martwić się o to, że kiedy coś nam się stanie i nie będziemy mogli pracować, nie damy rady utrzymać swoich rodzin - mówi ratownik Michał Jabłoński.