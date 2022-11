Kolejny przetarg na remont deptaka przy Hawelańskiej. Będzie do trzech razy sztuka?

Zakres prac jest spory

Ruszyła procedura wyłonienia wykonawcy kolejnego kluczowego dla centrum miasta przedsięwzięcia. Chodzi o przebudowę Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. Zgodnie z planami obie ulice mają służyć przede wszystkim pieszym, więc zlikwidowane zostaną tam przeszkody architektoniczne. Nie będzie na przykład wyniesionych krawężników, a praktycznie cały obszar nowej drogi będzie miał jedną powierzchnię, bez progów czy zbędnych nierówności. Nowa nawierzchnia ma nawiązywać do tej z deptaka na Sikorskiego. Będzie jednak wykonana z materiału bardziej odpornego na brud, bo właśnie na to często narzekali mieszkańcy.

Będzie tu dużo zieleni

Ale planowana modernizacja to nie tylko wymiana nawierzchni. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli nowe ławki i stojaki rowerowe, a także dużo zieleni. Zasadzonych zostanie blisko trzydzieści drzew, ale przybędzie też klombów, krzewów i bylin. Prace zostaną podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmie przebudowę deptaka przy ulicy Hawelańskiej od ulicy Sikorskiego do ulicy Wełniany Rynek. W drugim przebudowana zostanie ulica Wełniany Rynek od Sikorskiego do Hawelańskiej przy Studni Czarownic. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do połowy grudnia.