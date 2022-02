Kolejny samochód wypadł z drogi wojewódzkiej nr 132. Znowu w tym samym miejscu! Jakub Pikulik

Do kolejnej kolizji doszło na drodze wojewódzkiej nr 132. Osobowy peugeot wypadł z drogi i wylądował w rowie. Przypomnijmy, że przed sześcioma dniami niemal w tym samym miejscu także doszło do dwóch kolizji. Peugeot wypadł z drogi między Witnicą, a Nowinami Wielkimi. Na miejsce wysłano strażaków i policję. Kolizja miała miejsce niemal dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 6 lutego doszło do dwóch groźnych wypadków. W pierwszym przypadku rozbite zostały dwa samochody. Do wypadku doszło z powodu przebiegającego jelenia. Kilka godzin później kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wypadł na pobocze i dachował. Ranna została jedna osoba.