"Koło Fortuny". Gorzowianin wziął udział w popularnym show TVP. Jak wyglądają kulisy programu?

- Niczego nie żałuję. Uważam, że to była bardzo ciekawa przygoda. Będę pamiętał ją do końca życia - mówi Michał Jakubowski, który wziął udział w "Kole Fortuny". Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego zdradził, co dzieje się po drugiej stronie szklanego ekranu. Co go zaskoczyło?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda świat mediów od kulis. Michał Jakubowski w końcu zaspokoił swoją ciekawość i sprawdził na własnej skórze. Pewnego dnia wysłał zgłoszenie, później pojechał na casting a na samym końcu dostał zaproszenie do programu. Tak właśnie zaczął się epizod w "Kole Fortuny". - Byłem bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda. No i przy okazji liczyłem też na pieniężną nagrodę, którą można wygrać w "Kole Fortuny" - opowiada nam z uśmiechem na twarzy. To, czy mieszkańcowi naszego miasta udało się zgarnąć pokaźną sumę i jak wypadł na wizji, okaże się najpewniej dopiero w październiku. Wtedy właśnie planowana jest emisja programu z jego udziałem. Michała zaskoczyła pozytywna atmosfera, która pozwoliła całkowicie zapomnieć o rywalizacji. Nagranie show TVP przebiegało sprawnie. Na każdym kroku uczestnicy otaczani byli profesjonalistami, którzy dbali o najmniejszy szczegół. Gorzowianin poznał również prowadzących. Chodzi oczywiście o "Norbiego" i Izabellę Krzan. - Razem tworzą genialny duet. Widać, że bardzo lubią swoją pracę. Poza kamerami okazali się również bardzo otwarci. Czułem się tam, jakbym był wśród swoich dobrych znajomych - zdradza. Okazuje się zatem, że gdy gasną światła jupiterów, celebryci znani z pierwszych stron gazet mają również całkiem ludzką twarz https://www.instagram.com/p/B_wwzUQlMy7 Jak to bywa w programach telewizyjnych, nie brakowało też wpadki, do której przyznał się Michał Jakubowski. - Źle odczytałem hasło, które praktycznie było już wyświetlone na ekranie - wyznaje i tłumaczy: - Zjadł mnie stres na początku. Później było już tylko lepiej. "Koło Fortuny" jest kultowym teleturniejem emitowanym od 1992 roku z przerwami. 3 lata temu wrócił w zupełnie nowej odsłonie. Początkowo gospodarzem był Rafał Brzozowski, dziś program prowadzi Norbert "Norbi" Dudziuk wraz z Izabellą Krzan.