Koło Gorzowa znika jezioro. Wody jest coraz mniej. Dlaczego jezioro wysycha? Naukowcy znają odpowiedź

Jezioro wysycha naturalnie

Doraźne rozwiązanie problemu

Warianty ratowania akwenu

Naukowcy zauważyli, że do obniżeń i podnoszenia się lustra wody dochodzi cyklicznie, co jakiś czas. - Jezioro w dłuższej perspektywie "poradzi sobie" samo, natomiast są warianty ratowania go, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu wód w szybszym czasie - mówi Borys Morawiak, rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Międzyrzeczu.

Dwie pierwsze propozycje obejmują dystrybucję wód Obry do jeziora. Jeden z wariantów mówi o dystrybucji przy pomocy układu pompowego, drugi - o zasileniu akwenu poprzez otaczające go mokradła. Zaproponowano również ujęcie z wód głębinowych, czyli wykopanie zbiornika i powolne sączenie się wody do jeziora. Wymagałoby to jej napowietrzenia, ponieważ może być uboga w tlen. Ponadto, jak dodaje rzecznik, konieczne byłyby długoterminowe badania składu wody głębinowej.