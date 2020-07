Kometa nad Gorzowem: sprawdź, gdzie możesz ją zobaczyć! Obejrzyj fotografie naszego Czytelnika

Kometa nad Gorzowem: najlepiej widać zza miasta

„W malutkim miejscu obserwacji”, jak napisał, (za Gorzowem, bo światła miasta utrudniają obserwację), był ze znajomym. - I jestem mu niezmiernie wdzięczny napisał gporzowianin - że użyczył mi miejsca na swoim statywie z napędem, który śledził ruch gwiazd... Dzięki temu mogłem jeszcze lepiej zarejestrować tę przepiękną kometę... Trochę zdjęć udało się zrobić, tło (okolica) było może niezbyt spektakularne, ale co tam... I tak było to superprzeżycie... Do kompletu dostaliśmy po przeciwnej stronie nieba piękny widok na Jowisza i Saturna, do których później dołączył jeszcze Mars. Chwilę potem do „imprezy” dołączył Księżyc ze swoją połówką (był dzień-dwa po ostatniej kwadrze). Bardzo malowniczo wschodził...