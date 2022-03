Komornicy z województwa lubuskiego wystawili na licytacje 10 mieszkań. Sprawdź, gdzie i za ile można je kupić

Na licytacjach komorniczych w województwie lubuskiej jest teraz wystawionych 10 mieszkań. Licytacje odbywać się będą w różnych miastach naszego regionu. Mogą być one interesującą propozycją dla osób, które szukają nowego mieszkania w atrakcyjnej cenie. Można też wykorzystać je jako inwestycję i kupienie mieszkania, które potem zostanie wystawione na wynajem. Sprawdziliśmy oferty licytacji komorniczych w województwa lubuskiego. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie mieszkania są w dobrym stanie. Część nadaje się do gruntownego remontu. Są jednak i takie, które nie wymagają tak dużego nakładu pracy i pieniędzy. Warto pochylić się nad wszystkimi ofertami i sprawdzić, jakie mieszkania na licytację wystawił komornik. Może się okazać, że znajdziesz wśród nich atrakcyjną ofertę. Wszystkie prezentowane na kolejnych slajdach oferty pochodzą ze strony licytacje.komornik.pl. Sprawdziliśmy najnowsze oferty z województwa lubuskiego. Znajdują się one w galerii na kolejnych slajdach - posługujcie się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

archiwum