Koncerty na osiedlach przełożone. Znamy nowe daty

Koncerty miały odbywać się w piątek 29 maja i sobotę 30 maja. Muzycy Filharmonii Gorzowskiej mieli przyjechać na niemal każde osiedle, by dać około 10-minutowy występ. Plany „pokrzyżował” jednak kolejny etap znoszenia obostrzeń. Wchodzi on w życie w sobotę 30 maja i pozwala m.in. na organizowanie plenerowych imprez z widownią do 150 osób. W związku z tym filharmonia zmienia plany. Koncerty zostały przeniesione na sobotę i niedzielę 6-7 czerwca.