Konferencja prasowa Stali Gorzów przed meczem z Unią Leszno. Stanisław Chomski mówi o nowej tabeli biegowej

Na tej konferencji ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne dziennikarze nie byli obecni. Swoje pytania do trenera Stanisława Chomskiego i Krzysztofa Kasprzaka wysłali do klubu, a ten zadał je obecnym w trakcie konferencji. My spytaliśmy się szkoleniowca o nową tabelę biegową, czy ta wymusiła na opiekunie Stali zmianę dotychczasowej taktyki meczowej.

- Nasz skład determinują zawodnicy drużyny gości, którzy jako pierwsi przesyłają skład. Niemniej, patrząc na nazwiska w Unii, tam nie ma słabych punktów, łącznie z młodzieżowcami czy zwłaszcza z młodzieżowcem Dominikiem Kuberą. Ale też nie przekreślałbym tego młodszego Szymona Szlauderbacha, bo ma obycie ligowe nie mniejsze od Mateusza Bartkowiaka. Jeśli porównamy formacje juniorskiej. W każdym razie zasada jest taka, że dokłada się zawodników do lidera. Tak by przynajmniej dwa biegi były mocne - powiedział Chomski.