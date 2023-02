Koniec restauracji Smaki Hatay w Gorzowie. Enver jedzie do Turcji, by pomóc rodzinie, która w wyniku trzęsienia ziemi straciła wszystko Sandra Soczewa

Popularna w Gorzowie turecka knajpka Smaki Hatay kończy swoją działalność. Jej właściciel Enver podjął decyzję o wyjeździe do swojej ojczyzny, o powrocie do bliskich. Właśnie ruszyła w sieci zbiórka pieniędzy dla rodziny restauratora, która w wyniku trzęsienia ziemi została bez dachu nad głową, bez podstawowych środków do życia.