Kontrowersji nie brakowało, bramek też, ale o tę jedną Warta Gorzów strzeliła mniej niż Stal Brzeg

Inicjatywa w spotkaniu należała do bordowo-granatowych, ale z tej niedużej przewagi niewiele wynikało. W pierwszym kwadransie aktywny w ataku był Orest Tkachuk, który najpierw główkował prosto w bramkarza, a następnie z ostrego kąta jego uderzenie odbił do boku bramkarz Amin Stitou. Ale wystarczyło, by w 17 min Marcin Niemczyk ze środka boiska zagrał piłkę za linię obrony Warty, przejął ją Kamil Ograbek i uderzył tak, że bo interwencji Kamila Lecha futbolówka trafiła w nadbiegającego Radosława Ślędzickiego i wpadła do bramki. Tak więc Ograbek, wychowanek Stilonu, był jedynym gorzowianinem, który mógł cieszyć się ze zmiany wyniku.

Sześć minut później trzyosobowa defensywa trenera Mykoły Dremluka nie wyciągnęła wniosku z tamtej sytuacji, bo ponownie była ustawiona za wysoko i przepuściła następne podanie, tym razem od Mateusza Lechowicza. Do piłki dopadł Mateusz Dychus, po czym wychodząc sam na sam z Lechem został powalony przez kolejny raz spóźnionego Śledzickiego. Efekt? Rzut wolny i czerwona kartka dla obrońcy gospodarzy. Inny skutek? Kapitalna parada golkipera Warty, który tylko w znany sobie sposób wyciągnął futbolówkę spod poprzeczki. Wydawało się, że Niemczyk posłał taką bombę nad murem, że ta zerwie siatkę. A jednak.

Od tamtej pory to groźne sytuacja tworzyła grający w dziesiątkę miejscowi. W 33 min oko w oko z Stitou stanął Dominik Nowakowski, ale nie wykorzystał tej sytuacji. Minutę później bramkę zdobył Tkaczuk, jednak ze spalonego. Aż tuż przed końcem pierwszej połowy Mateusz Ogrodowski strzelił z wolnego tak, że bramkarz Stali sparował piłkę przed siebie. Doskoczył do niej Piotr Majerczyk i zdaniem sędziego został powalony przez Jana Leończyka, mając przed sobą pustą bramkę. Zdaniem arbitra, bo z jego decyzją bardzo długo nie mogli pogodzić się brzeżanie. Nie tyle z jedenastką, co z wykluczeniem ich piłkarza. Jeśli faktycznie doszło do przewinienia, to czerwień należała się, bo gracz Warty w myśl przepisów został pozbawiony realnej szansy na zdobycie bramki, a do tego Leończyk, dopuszczając się faulu, nie miał możliwości zagrania piłki, gdyż był daleko za Majerczykiem. Ale pytanie, czy w ogóle było przewinienie, bo choć defensor warciarzy po tym zdarzeniu długo dochodził do siebie, to powtórki z transmisji internetowej nie są jednoznaczne. Można byłoby stwierdzić, że sędzia Radosław Zbaracki ze Szczecina był bliżej, więc widział lepiej, czy noga Leończyka zahaczyła Majerczyka przed strzałem, ale wydaje się, że był zasłonięty i już w przerwie miał przyznać się do popełnionego błędu, chociaż ta pomyłka mogła dotyczyć jedynie faulu, a nie kartki. Bądź co bądź pewnym egzekutorem z wapna okazał się Ogrodowski i było 1:1.