Koparki i wywrotki zamiast plażowiczów. Ruszyła przebudowa kąpieliska w Długiem

Będzie prawdziwa metamorfoza

Kąpielisko nad jeziorem Lipie w Długiem cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników kąpieli i plażowania. Jednak pod względem infrastruktury lata świetności ma już dawno za sobą. Niebawem się to zmieni. To dzięki wartej prawie pięć milionów złotych inwestycji. Takiej w historii tego miejsca jeszcze nie było. Co dokładnie zostanie zrobione?