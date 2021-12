Koronawirus. 21 zakażeń w Gorzowie |21 GRUDNIA

We wtorek 21 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 306 nowych przypadków koronawirusa. To aż o około 1/3 mniej infekcji niż tydzień wcześniej (14 grudnia były 462 przypadki). W związku z tym cały czas mamy do czynienia z malejącym wskaźnikiem zakażeń w regionie. Średnia spada już dziewiąty dzień z rzędu! Aktualnie wynosi ona 54,21 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie potwierdzono we wtorek 21 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń wynosi 43,47 os. na 100 tys. mieszkańców.

Choć liczby zakażonych od kilku dni są niższe, to coraz więcej zakażonych jest w lubuskich szpitalach. Aktualnie jest 711 hospitalizowanych, z których 35 podłączonych jest do respiratora. Było jednak 13 zgonów związanych z COVID-19. Zmarło sześć osób z powiatu żarskiego, cztery osoby z pow. żagańskiego, jedna osoba z pow. międzyrzeckiego, jedna osoba z pow. nowosolskiego i jedna z Gorzowa.