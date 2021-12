Koronawirus. 73 zakażenia w Gorzowie. Jaka sytuacja pandemiczna w Lubuskiem? |2 GRUDNIA

W czwartek 2 grudnia potwierdzono 747 nowych przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już trzeci raz, gdy w trakcie czwartej fali pandemii liczba infekcji w regionie przekroczyła siedemset przypadków. A ponieważ w poprzedni czwartek dane pandemiczne były niższe, to wskaźnik zakażeń w całym województwie wzrósł do poziomu 61,83 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak rozkładały się zakażenia? W Zielonej Górze było 99 przypadków koronawirusa, w powiecie międzyrzeckim - 85, nowosolskim - 78, zielonogórskim - 75, w Gorzowie - 73, w pow. świebodzińskim - 58, słubickim - 51, gorzowskim - 47, krośnieńskim - 35, sulęcińskim - 35, strzelecko-drezdeneckim - 34, żarskim - 30, żagańskim - 25, wschowskim - 21, a jedno zakażenie nie zostało przypisane do konkretnego miejsca.

W lubuskich szpitalach zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych (431, czyli spadek o jedno w ciągu doby) oraz wykorzystywanych respiratorów (30, czyli mniej o trzy). W ciągu doby w Lubuskiem było jednak 14 zgonów związanych z COVID-19. Zmarły cztery osoby z powiatu krośnieńskiego, trzy z gorzowskiego, dwie z Gorzowa i pow. nowosolskiego oraz po jednej z pow. wschowskiego, żagańskiego i Zielonej Góry.

W całej Polsce odnotowani w czwartek 27 356 zakażeń. Poinformowano też o 502 zgonach związanych z koronawirusem.