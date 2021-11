Koronawirus. Aż cztery zgony na COVID-19 w Gorzowie! Wskaźnik zakażeń |14 LISTOPADA

W niedzielę 14 listopada potwierdzono w Lubuskiem 261 nowych przypadków koronawirusa. Nie jest to najwyższy wynik w czwartej fali pandemii, ale martwić może coś innego. W naszym regionie potwierdzono w ciągu doby aż siedem zgonów związanych z COVID-19. Zmarły cztery osoby z Gorzowa, dwie z powiatu strzelecko-drezdeneckiego i jedna z powiatu międzyrzeckiego. Tym samym do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w województwie 2076 osób. A jak rozkładają się dane o zakażonych? W Gorzowie były 34 zakażenia, w Zielonej Górze - 31, w powiecie żarskim - 30, zielonogórskim - 27, gorzowskim - 21, międzyrzeckim - 18, nowosolskim - 18, żagańskim - 17, krośnieńskim - 15, słubickim - 12, strzelecko-drezdeneckim -12, sulęcińskim - 12, świebodzińskim - 8 i wschowskim -8. Wskaźnik zakażeń w regionie znów poszedł w górę. Aktualnie wynosi on 25,40 os. na 100 tys. mieszkańców. Jeśli chodzi o sytuację w lubuskich szpitalach, to zajętych jest już 268 łóżek covidowych (wzrost o 13 w ciągu doby). Zmniejszyła się liczba zajętych respiratorów (z 23 do 21 w ciągu doby). W kontekście siedmiu zgonów nie oznacza to dobrej informacji. W całej Polsce w niedzielę potwierdzono 14 442 przypadki koronawirusa. Poinformowano też o 46 zgonach. Czytaj również: Jak opanować lęk przed pandemią?

Pixabay