Koronawirus bije rekordy czwartej fali w Polsce, w Lubuskiem... W Gorzowie też? Wskaźniki zakażeń |23 WRZEŚNIA

W czwartek 23 września potwierdzono w Lubuskiem aż 30 nowych przypadków koronawirusa. Ta liczba może zaskakiwać. Po raz ostatni więcej zakażeń - dokładnie 35 - było 27 maja, a w ostatnich dniach było ich nie więcej niż kilkanaście. Teraz liczba przypadków wzrosła więc dwukrotnie.

Skąd taki nagły wzrost zakażeń w regionie? Bo aż 17 przypadków potwierdzono w powiecie sulęcińskim. W ostatnich dniach był to powiat z najwyższym wskaźnikiem zakażeń, ale jeszcze w środę wynosił on „tylko 2,43 os. na 100 tys. mieszkańców. Po uwzględnieniu danych czwartkowych średnia wzrosła do 8,09.

Gdzie jeszcze potwierdzono nowe zakażenia? W Zielonej Górze odnotowano cztery przypadki, w Gorzowie oraz powiatach żagańskim i żarskim - po dwa przypadki, a w powiatach: gorzowskim, krośnieńskim, świebodzińskim - po jednym przypadku.

Wraz ze sporym wzrostem liczby przypadków, w górę wyraźnie poszedł też wskaźnik zakażeń w całym regionie. Aktualnie wynosi on 1,41 os. na 100 tys. mieszkańców.

Pogorszyła się też sytuacja w lubuskich szpitalach. Cały czas zajętych jest siedemnaście łóżek „covidowych”, ale z trzech do czterech wzrosła liczba pacjentów podłączonych do respiratora.

Jeśli chodzi o dane pandemiczne w całej Polsce, to odnotowano 974 nowe przypadki i jest to najwyższy wynik w czwartej fali pandemii. Oprócz tego poinformowano o 14 zgonach związanych z COVID-19.