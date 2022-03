Koronawirus. Co za spadek liczby zakażeń w Gorzowie! |22 MARCA

We wtorek 22 marca w Lubuskiem potwierdzono 254 przypadki koronawirusa. To prawie o połowę mniej niż tydzień temu (15 marca było 498 zakażeń). Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 35,05 os. na 100 tys. mieszkańców. W Zielonej Górze odnotowano 63 zakażenia, w Gorzowie - 32, w powiecie żagańskim - 28, nowosolskim - 24, żarskim - 23, gorzowskim - 14, zielonogórskim - 13, strzelecko-drezdeneckim - 12, międzyrzeckim - 11, krośnieńskim - 10, wschowskim - 8, świebodzińskim - 7, sulęcińskim - 5, słubickim - 4. W całej Polsce potwierdzono we wtorek 10 149 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 133 zgonach związanych z COVID-19. Trzy z nich były w Lubuskiem. Zmarły osoby z powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i żarskiego. Czytaj również: Czy Deltakron jest groźniejszy niż Delta?

Pixabay