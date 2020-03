Koronawirus. Dni Gorzowa odwołane! Będą też cięcia w inwestycjach

To już pewne! Zaplanowane na weekend 20-21 czerwca Dni Gorzowa nie dojdą do skutku. To efekt koronawirusa, który rozprzestrzenia się po całym świecie, także w Polsce.

By te pieniądze móc przeznaczyć na pomoc firmom, urzędnicy muszą ciąć wydatki miasta.

- Na pewno w pierwszej kolejności będą to wydatki zbędne, czyli choćby imprezy, które są i tak odwołane. Do końca czerwca rezygnujemy z wszelkich imprez. W tej chwili instytucje kultury przekazują nam, gdzie możemy zaoszczędzić pieniądze. Tak poważny kryzys będzie od nas wymagał większego zaangażowania finansowego. W związku z tym przygotowujemy się do cięć w inwestycjach – mówi prezydent Wójcicki. Poprosił on już radnych, by w ciągu najbliższych dwóch tygodni zastanowili się, z których inwestycji można w Gorzowie zrezygnować.