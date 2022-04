Koronawirus. Dwa zgony z powodu COVID-19 w Gorzowie. A ile zakażeń? |1 KWIETNIA

W piątek 1 kwietnia w Lubuskiem potwierdzono 156 przypadków koronawirusa. To już kolejny dzień ze spadkiem infekcji. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł więc do poziomu 15,31 os. na 100 tys. mieszkańców. W Zielonej Górze odnotowano 25 zakażeń, w Gorzowie - 24, w powiecie sulęcińskim - 19, żarskim - 16, międzyrzeckim - 13, nowosolskim - 12, świebodzińskim - 12, krośnieńskim - 8, zielonogórskim - 6, słubickim - 5, strzelecko-drezdeneckim - 5, gorzowskim - 4, żagańskim - 4, wschowskim - 3. W lubuskich szpitalach jest już tylko 105 zakażonych (o 31 mniej niż w czwartek), z których sześciu jest podłączonych do respiratora. W całej Polsce potwierdzono w piątek 4053 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 74 zgonach związanych z COVID-19. Aż dziesięć z nich było w Lubuskiem. Zmarły dwie osoby z Gorzowa, dwie z powiatu gorzowskiego, dwie z międzyrzeckiego, dwie z nowosolskiego, jedna z sulęcińskiego i jedna z żarskiego. Czytaj również: Koniec szpitali covidowych. Jest plan na wykorzystanie infrastruktury

Łukasz Kaczanowski/Polska Press