Koronawirus. Ile było zakażeń w Gorzowie? |22 GRUDNIA

W środę 22 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 419 nowych przypadków koronawirusa. Tym samym liczba zakażeń w regionie od początku pandemii przekroczyła 100 tys. Od 4 marca 2020 do 22 grudnia 2021 było łącznie 100 208 odnotowanych zakażeń.

419 infekcji to więcej niż w poniedziałek i we wtorek, ale aż o prawie dwieście infekcji mniej niż tydzień wcześniej (15 grudnia było 617 przypadków). W związku z tym spadkiem w dół poleciała wskaźnik zakażeń w regionie. Aktualnie wynosi on 51,42 os. na 100 tys. mieszkańców. Spadek średniej zakażeń w województwie notujemy już dziesiąty kolejny dzień.

W Gorzowie potwierdzono w środę 66 zakażeń. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 43,24 os. na 100 tys. mieszkańców.

Maleją liczby zakażonych pacjentów w lubuskich szpitalach. W środę urząd wojewódzki poinformował, że zajętych jest 675 łóżek covidowych (to o 36 mniej niż we wtorkowym raporcie). Z 44 do 35 zmalała natomiast liczba osób podłączonych do respiratora. Tej informacji nie należy jednak brać optymistycznie. W ciągu doby w Lubuskiem było bowiem 17 zgonów związanych z COVID-19. Cztery osoby zmarły w powiecie międzyrzeckim, cztery w świebodzińskim, trzy w strzelecko-drezdeneckim, dwie w sulęcińskim, dwie w żagańskim i dwie w Zielonej Górze.