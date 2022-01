Koronawirus. Ile jest zakażeń w Gorzowie? |4 STYCZNIA

We wtorek 4 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 219 zakażeń koronawirusem. To o dwanaście infekcji więcej niż tydzień wcześniej. W związku z tym wskaźnik zakażeń w regionie poszedł w górę i wynosi on 29,40 os. na 100 tys. mieszkańców. Dodajmy, że to już trzeci dzień w tym roku, gdy średnia, choć w niewielkim stopniu, to jednak idzie w górę.

W Gorzowie potwierdzono 25 zakażeń koronawirusem. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 24,10 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak natomiast wygląda sytuacja w gorzowskiej lecznicy?

- W szpitalu przebywa teraz 81 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym czterech na zakaźnym OIOM-ie - informuje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala. Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się o jednego pacjenta.

Dodajmy, że we wtorek dowiedzieliśmy się też o kolejnych trzech zgonach z powodu COVID-19 w Gorzowie.