Koronawirus. Ile zakażeń i zgonów w Gorzowie? |15 STYCZNIA

W sobotę 15 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 248 nowych przypadków koronawirusa. To już piąty kolejny dzień, gdy liczba infekcji jest niższa niż tydzień wcześniej (tym razem o 19 przypadków). W związku z tym wskaźnik zakażeń znów nieznacznie poszedł w dół i wynosi 24,57 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Zielonej Górze było 47 przypadków, w Gorzowie - 27, w powiecie gorzowskim - 26, żarskim - 23, nowosolskim - 21, zielonogórskim - 18, strzelecko-drezdeneckim - 15, żagańskim - 15, słubickim - 14, krośnieńskim - 13, międzyrzeckim - 12, świebodzińskim - 8, wschowskim 5, sulęcińskim - 4.

W dół cały czas idzie też liczba hospitalizowanych w Lubuskiem. W szpitalach jest 438 osób z potwierdzonym koronawirusem (spadek o 12 osób w porównaniu z piątkowym raportem), z których 30 (spadek o jedną) jest podłączonych do respiratora.

Spada także liczba hospitalizowanych w szpitalu w Gorzowie. Od piątku do soboty spadła ona o trzy osoby - do 68 pacjentów.

W całym kraju potwierdzono 16 896 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 429 zgonach związanych z COVID-19. Jedenaście z nich było w Lubuskiem. Zmarło pięć osób z powiatu świebodzińskiego, dwie osoby ze słubickiego, dwie z sulęcińskiego, jedna osoba z zielonogórskiego i jedna z Gorzowa.