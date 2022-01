Koronawirus. Ile zakażeń w Gorzowie? |25 STYCZNIA

We wtorek 25 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 451 nowych przypadków koronawirusa. W związku z tą liczbą mamy dwa spostrzeżenia. Zacznijmy od pesymistycznego. Dzisiejsza liczba zakażeń jest o 120 procent wyższa od tej sprzed tygodnia (18 grudnia w regionie było 205 infekcji). Wskaźnik zakażeń poszedł więc w górę i wynosi 46,75 os. na 100 tys. mieszkańców. A co widzimy optymistycznego? Wtorkowe dane są najniższe w ciągu ostatnich sześciu dni. Może to więc świadczyć o tym, że piąta fala aż tak bardzo nie „strzela” w górę.

W Zielonej Górze odnotowano we wtorek 91 zakażeń, w powiecie żarskim - 50, żagańskim - 46, świebodzińskim - 38, w Gorzowie - 35, w pow. nowosolskim - 36, gorzowskim - 32, międzyrzeckim - 30, wschowskim - 25, słubickim - 24, zielonogórskim - 15, strzelecko-drezdeneckim - 12, krośnieńskim - 8, sulęcińskim - 7, a w przypadku dwóch zakażeń nie podano lokalizacji.