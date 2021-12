Koronawirus. Ile zakażeń w święta w Gorzowie? |25 GRUDNIA

W świąteczną sobotę 25 grudnia potwierdzono w Lubuskiem 294 nowe przypadki koronawirusa. To o ponad połowę mniej od liczby infekcji z poprzedniej soboty (było ich wtedy 294). W związku z tym wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 40,14 os. na 100 tys. mieszkańców. Dodajmy, że to już trzynasty kolejny dzień ze spadkiem średniej zakażeń.

W Gorzowie było 12 przypadków. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 30,79 os. na 100 tys. mieszkańców.

- W szpitalu jest teraz 93 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym sześciu na zakaźnym OIOM - poinformował w sobotę Robert Surowiec, wiceprezes szpitala. Od wigilijnego piątku liczba pacjentów zmniejszyła się o czterech. To jednak żaden powiew optymizmu. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarły cztery osoby.

.

W całej Polsce potwierdzono w świąteczną sobotę 10 788 zakażeń. Poinformowano też o 269 zgonach.

