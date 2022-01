Koronawirus. Prawie 80 zakażeń w Gorzowie. Duży spadek liczby pacjentów w szpitalu |30 STYCZNIA

W niedzielę 30 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 733 nowe przypadki koronawirusa. To dane niższe niż były podawane w trzech poprzednich dniach, wyższe jednak od tych sprzed tygodnia (w poprzednią niedzielę odnotowano 581 infekcji). Wskaźnik zakażeń wzrósł więc do poziomu 68,68 os. na 100 tys. mieszkańców.

W całej Polsce potwierdzono 48 251 zakażeń. Poinformowano też o 23 zgonach. Jeden z nich był w Lubuskiem. Zmarła osoba z powiatu żarskiego.

W Gorzowie potwierdzono 79 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń wzrósł więc do poziomu 64,11 os. na 100 tys. mieszkańców.

Wyraźnie poprawia się za to sytuacja w szpitalu. Aktualnie jest w nim 123 pacjentów z koronawirusem. To aż o 27 mniej niż jeszcze w sobotę.

