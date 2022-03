Koronawirus. Prawie sto zakażeń w Gorzowie |2 MARCA

W środę 2 marca potwierdzono 657 przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To już 18. kolejny dzień, gdy notujemy spadek dobowej liczby infekcji, a tym samym wskaźnik zakażeń w regionie. Aktualnie wynosi on 60,33 os. na 100 tys. mieszkańców.

w Gorzowie odnotowano 98 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście spadł do poziomu 71,14 os. na 100 tys. mieszkańców.

W lubuskich szpitalach sytuacja wyraźnie się poprawia. Aktualnie jest w nich 365 hospitalizowanych. To najniższa liczba od 20 listopada (wtedy w lecznicach było 354 zakażonych). W ciągu doby liczba hospitalizowanych spadła o 25 osób. Do respiratorów podłączonych jest 14 pacjentów. To z kolei spadek o trzy osoby w ciągu doby. Z 77 do 75 spadła też liczba zakażonych pacjentów w szpitalu w Gorzowie.

W całej Polsce potwierdzono w środę 14 737 zakażeń, poinformowano też o 277 zgonach związanych z COVID-19. Osiem z nich było w Lubuskiem, żadnego w Gorzowie.

Czytaj również:

Miss Ukrainy mężatek rozkręca pomoc na całym świecie. Z Kijowa uciekła do Gorzowa