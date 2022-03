Koronawirus. Pustoszeje szpitalny oddział covidowy w Gorzowie |29 MARCA

We wtorek 29 marca w Lubuskiem potwierdzono 204 przypadki koronawirusa. To o pięćdziesiąt infekcji mniej niż w poprzedni wtorek, więc wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 22,56 os. na 100 tys. mieszkańców.

We wtorek 29 marca w Gorzowie potwierdzono 22 przypadki koronawirusa. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 24,79 os. na 100 tys. mieszkańców.

Coraz mniej jest też zakażonych w gorzowskim szpitalu. Aktualnie to 31 osób. W ciągu doby liczba pacjentów z COVID-19 zmniejszyła się o siedem osób.

W całej Polsce potwierdzono we wtorek 6608 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 110 zgonach związanych z COVID-19. Dziewięć z nich było w Lubuskiem. Nie zmarł nikt z Gorzowa.

Czytaj również:

Tak niewielu zakażeń nie było w Gorzowie od miesięcy