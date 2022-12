Koronawirus, remonty, odejście Zmarzlika... Czym żył Gorzów i Lubuskie w 2022 roku?

Remonty dróg, powrót tramwajów, walka ze skutkami orkanów czy ulew stulecia. Taki był rok 2022 w Lubuskiem. Co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy?

STYCZEŃ

3 stycznia

Prezydent Zielonej Góry wraz z burmistrzami Babimostu i Czerwieńska zapowiedzieli budowę zachodniej obwodnicy Winnego Grodu. Będzie ona połączona z drogą S3 w Sulechowie.

3 stycznia

W wieku 74 lat zmarła Grażyna Wojciechowska. Była miejską radną Gorzowa aż 28 lat!

4 stycznia

Runęła jedna ze ścian zabytkowego Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim.

10 stycznia

Zielonogórski raper Rademenez ustanowił rekord świata w długości rapowaniu bez przerwy. Rapował przez 36 godzin.

12 stycznia

Gorzów wprowadził „miejski portal pasażera”. Pod internetowym adresem: komunikacja.um.gorzow.pl można sprawdzić aktualne położenie kursujących po mieście autobusów i tramwajów.

13 stycznia

W Kostrzynie otwarto wyremontowaną willę Wagenera, jeden z niewielu budynków w mieście, który przetrwał II wojnę światową. Powstał w niej Dom Praktyk Twórczych.

16 stycznia

Zmarł ks. Dariusz Lik, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. Miał 54 lata.

LUTY

1 lutego

W związku ze wzrostem cen paliw i energii elektrycznej Gorzów zredukował - o około 10 proc. - liczbę kursów autobusów i tramwajów.

10 lutego

W Lubuskiem padł rekord pandemii koronawirusa. Odnotowano 1512 przypadków zakażeń.

19 lutego

Przez Lubuskie przeszedł orkan Eunice. Połamane były drzewa, uszkodzone dachy, a przez zerwane linie energetyczne prądu nie miały tysiące ludzi, m.in. w Zielonej Górze.

24 lutego

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, mieszkańcy Lubuskiego od razu przystąpili do gestów wsparcia dla sąsiadów zza wschodniej granicy. W Gorzowie odbył się spontaniczny wiec, w którym mieszkańcy dodawali otuchy mieszkającym w naszym regionie Ukraińcom. Dwa dni później na dworcach kolejowych w obu lubuskich stolicach otwarte zostały punkty dla uchodźców.

MARZEC

8 marca

Zielona Góra podpisała umowę na remont kąpieliska Ochla. Długo wyczekiwana inwestycja ma zostać oddana do użytku 30 czerwca 2023.

23 marca

W Skwierzynie doszło do zbrodni. W mieszkaniu w jednym z bloków w centrum miasta doszło do zabójstwa pary 74-latków.

KWIECIEŃ

1 kwietnia

Gmina Lubiszyn przestała korzystać z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie. To już czwarta gmina sąsiadująca z Gorzowem, która wybrała dowozy dofinansowywane przez rząd.

1 kwietnia

Gorzowska spółka miejska Inneko otworzyła pierwszą w Lubuskiem stację CNG (to stacja do napełniania pojazdów sprężonym gazem ziemnym).

8 kwietnia

W katedrze w Gorzowie zamontowano odremontowane zabytkowe drzwi dębowe z 1917 r.

11 kwietnia

Otwarta została wyremontowana willa Jaehnego w Gorzowie. W budynku z 1896 r. mieści się teraz siedziba Zachodniej Izby Przemysłowo-Gospodarczej, a przede wszystkim Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości.

25 kwietnia

Po prawie dwóch latach remontu oddano do użytku most drogowy w Cigacicach. Prace budowlane kosztowały 80 mln zł.

26 kwietnia

Główny Urząd Statystyczny podał, że Lubuskie ma 991,2 tys. mieszkańców.

MAJ

4 maja

Rozpoczęły się egzaminy maturalne. W Lubuskiem przystąpiło do nich ponad 6,5 tys. uczniów.

19 maja

Nastąpiło uroczyste zakończenie budowy farm fotowoltaicznych w Sulechowie. Ustawiono na nich aż 40 tys. paneli.

23 maja

Gorzów i Zielona Góra otrzymały honorowy tytuł „miast-ratowników”, który ustanowił prezydent Ukrainy.

26 maja

Radni Nowej Soli uchwalili zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w mieście.

28 maja

W katedrze w Gorzowie odbyły się święcenia kapłańskie. Diecezja zielonogórsko-gorzowska zyskała trzech młodych księży.

CZERWIEC

1 czerwca

Rozpoczęła się akcja Rowerowa Stolica Polski, do której po raz pierwszy przystąpiła Zielona Góra. W klasyfikacji generalnej zajęła ona siódme miejsce. Gorzów był czwarty.

7 czerwca

Doszło do zatrzymania, a dwa dni później także do aresztowania, Marka G., prezesa Stali Gorzów. Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła mu zarzut „prania brudnych pieniędzy”.

11 czerwca

Maria Edelburgis Kubitzki, zakonnica zamordowana w lutym 1945 r. przez Rosjan, została błogosławioną.

12 czerwca

Po 20 latach przerwy uruchomiono połączenia kolejowe Zielona Góra - Gubin. Do połowy grudnia były one tylko w weekendy, teraz są już codziennie.

18 czerwca

W sanktuarium w Rokitnie odbyły się obchody 50-lecia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

28 czerwca

Ksiądz Adrian Put nowym biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej - obwieściła Nuncjatura Apostolska w Polsce. Sakrę biskupią przyjął 13 sierpnia w konkatedrze w Zielonej Górze.

LIPIEC

5 lipca

Poznaliśmy wyniki matur. W Lubuskiem egzamin zdało 77 proc. uczniów.

19 lipca

Szpital wojewódzki w Gorzowie dostał zgodę na przeszczepianie komórek macierzystych.

25 lipca

Bartosz Zmarzlik ogłosił oficjalnie, że od sezonu 2023 nie będzie ścigał się dla Stali Gorzów. Nowym zespołem najwybitniejszego żużlowca w historii gorzowskiego klubu będzie Motor Lublin.

31 lipca

Z Gorzowa wyszła jubileuszowa 40. piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Z Lubuskiego do Częstochowy szło kilkuset wiernych.

SIERPIEŃ

1 sierpnia

Po 58 miesiącach przerwy spowodowanej remontami ulic oraz torowisk na gorzowskie osiedle Piaski powróciły tramwaje. Kilkanaście dni wcześniej zakończył się remont ul. Chrobrego i Mieszka I.

10 sierpnia

Pojawiły się pierwsze medialne informacje o możliwym zatruciu Odry. W rzece coraz częściej zaczęły pojawiać się śnięte ryby.

30 sierpnia

Prezydent Andrzej Duda odsłonił w Gorzowie instalację artystyczną upamiętniającą Gorzowski Sierpień, czyli największą demonstrację polityczną w historii Ziemi Lubuskiej z 31 sierpnia 1982.

WRZESIEŃ

1 września

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie powstała pierwsza w Lubuskiem klasa celno-skarbowa.

3 września

Rozpoczęło się tradycyjne Winobranie, które otworzyło całoroczne obchody 800-lecia Zielonej Góry oraz 700-lecie nadania jej praw miejskich.

8 września

Przez północno-wschodni Gorzów oraz przyległe okolice przeszła ulewa, jakiej od wielu lat nie było. Spadły 134 litry wody na metr sześcienny. To ponad dwa razy więcej niż wcześniejszy rekord!

10 września

Urszula Dudziak odsłoniła mural ze swoim wizerunkiem. Powstał on na ścianie kamienicy przy al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

15 września

Zakończyła się 17. edycja „America’s Got Talent”. Do jego finału awansowała Sara James z Ośna Lubuskiego.

16 września

W Gorzowie otwarto stadion lekkoatletyczny. W 2023 mają się na nim odbyć mistrzostwa Polski seniorów.

17 września

Bartosz Zmarzlik po raz trzeci zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. Złoto zapewnił sobie w przedostatnim turnieju Grand Prix.

23 września

Zielona Góra ustanowiła rekord świata w sztafecie migania. Językiem migowym posłużyły się 1 504 osoby.

26 września

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna świętowała jubileusz 25-lecia.

PAŹDZIERNIK

7 października

W Zielonej Górze otwarto pierwszy w Lubuskiem obiekt z zadaszonym pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim.

11 października

W Gorzowie odbyło się otwarcie Inkubatora przedsiębiorczości Think Thank oraz nowej siedziby Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

14 października

Gorzów dostał obietnicę otrzymania 250 mln zł, czyli największego w historii miasta dofinansowania. Pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych są na uzbrojenie terenów przy ul. Mironickiej i północną obwodnicę miasta. 26,5 mln zł dostał też Gubin.

25 października

Świętowaliśmy 70-lecie „Gazety Lubuskiej”.

28 października

Otwarto most na Odrze w Milsku. Skrócił on drogę z Zielonej Góry do Sławy.

LISTOPAD

5 listopada

Rozpoczęła się akcja sadzenia 800 drzew na 800-lecie Zielonej Góry.

8 listopada

Na budowie nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie archeolodzy odkryli kamienną studnię z XIV-XV wieku, a kilka dni później drewnianą studnię mającą co najmniej 700 lat.

18 listopada

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie zapadł wyrok na Krystiana K., który ponad rok wcześniej w centrum miasta śmiertelnie potrącił 4-latka. Mężczyzna został skazany na dziewięć lat więzienia.

GRUDZIEŃ

8 grudnia

W jednym z domów jednorodzinnych w Gorzowie doszło do nietypowego pożaru. Spowodowała go... ładowarka do telefonu.

12 grudnia

W Zielonej Górze nastąpiło otwarcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

13 grudnia

Pasażerów komunikacji miejskiej w Gorzowie zaczęły obsługiwać autobusy elektryczne.

13 grudnia

W wypadku na drodze między Nowogrodem Bobrzańskim a Żarami zginął Tomasz Wiktorski, jeden z bardziej znanych kibiców oraz społecznik.

19 grudnia

W Siecieborzycach (gm. Szprotawa) doszło do wybuchu paczki, którą otwierała 31-letnia kobieta.

27 grudnia

W podzielonogórskiej Klenicy (gm. Bojadła) zostały ujawnione zwłoki 66-letniej kobiety. Miały się one znajdować... pod betonową posadzką w pomieszczeniu gospodarczym domu. Do uduszenia matki miał przyznać się jej syn. Czytaj również:

