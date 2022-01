Koronawirus. Trzykrotny wzrost zakażeń w Gorzowie! |24 STYCZNIA

W poniedziałek 24 stycznia w całej Polsce potwierdzono 29 100 przypadków koronawirusa. To wzrost niemal trzykrotny w stosunku do tego, co było tydzień temu. W poprzedni poniedziałek odnotowano 10 445 infekcji, więc przyrost w ujęciu tydzień do tygodnia wynosi aż 179 procent!

W Gorzowie przyrost jest jeszcze większy, bo wynosi 224 proc. W poniedziałek 24 stycznia potwierdzono bowiem w mieście 55 zakażeń, podczas gdy tydzień wcześniej odnotowano ich 17.

A jak wygląda sytuacja w szpitalu? Wydaje się być stabilna. W lecznicy jest 126 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem.

W poniedziałek poinformowano o dwóch zgonach związanych z COVID-19 w Polsce. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem.