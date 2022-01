Koronawirus. Tylu zakażeń dawno w Gorzowie nie było! |29 STYCZNIA

W sobotę 29 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 927 nowych przypadków koronawirusa. To zaledwie o 37 infekcji mniej od najwyższego wyniku, który odnotowano 9 grudnia 2021. To też najwyższy rezultat od początku tego roku. Wskaźnik zakażeń w regionie wzrósł więc do poziomu 66,54 os. na 100 tys. mieszkańców.

Sobotnie dane przyniosły informację 0 155 zakażeniach w Gorzowie. Nie jest to jednak rekord infekcji w mieście. Ten został odnotowany 6 marca 2021, gdy potwierdzono 191 zakażeń w ciągu jednej doby.

Choć dane o zakażeniach stale rosną, to coraz częściej dobre informacje napływają z lubuskich szpitali. W sobotę dowiedzieliśmy się, że w ciągu doby o 20 sztuk zmniejszyła się liczba zajętych łóżek covidowych (wykorzystanych jest ich teraz 421). Z kolei do 15 - a więc o cztery - zmalała liczba osób podłączonych do respiratora.

W szpitalu w Gorzowie liczna zakażonych zmniejszyła się o jednego - do 151 osób. Podobnie jest z liczbą osób na zakaźnym OIOM-ie, na którym przebywa pięciu pacjentów (w piątek było ich sześciu).

Te dane muszą napawać optymizmem, bo do obniżania statystyk przyczyniły się wyzdrowienia, a nie zgony.