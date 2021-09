Koronawirus w Gorzowie. Czy jest u nas COVID-19? Wskaźniki zakażeń |13 WRZEŚNIA

W poniedziałek 13 września potwierdzono trzy nowe przypadki koronawirusa. Odnotowano je - po jednym - w powiecie świebodzińskim i zielonogórskim oraz w Zielonej Górze. Choć w ostatnich dniach to najniższa liczba przypadków, to wskaźnik zakażeń i tak poszedł w górę. Aktualnie wynosi on 0,86 os. na 100 tys. mieszkańców.

Zmienna jest też sytuacja w lubuskich szpitalach. W ciągu doby z czterech do jednego spadła liczba pacjentów, których z powodu COVID-19 trzeba było podłączyć do respiratora, natomiast z dwunastu do piętnastu wzrosła liczba zajętych łóżek „covidowych”.

Jeśli chodzi o liczbę przypadków koronawirusa w całym kraju, to w poniedziałek potwierdzono ich 269, nie było żadnego zgonu związanego z COVID-19.

