Koronawirus w Gorzowie. Dziesięć przypadków w tydzień. Wskaźniki zakażeń |9 WRZEŚNIA

W czwartek 9 września potwierdzono 11 przypadków koronawirusa w Lubuskiem. To nieznacznie mniej niż we wtorek i w środę. Mamy jednak już trzeci kolejny dzień z liczbą zakażeń wynoszącą kilkanaście przypadków. Zakażenia, o których dowiedzieliśmy się w czwartek, odnotowano w powiecie żarskim - 5 przypadków, w Gorzowie - 3 przypadki oraz w powiatach: sulęcińskim, wschowskim i żagańskim - po 1 przypadku.

Ministerstwo zdrowia poinformowało też o jednym zgonie związanym z COVID-19. Zmarł mieszkaniec Gorzowa.

W związku z tym, że przypadków koronawirusa jest coraz więcej, wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 0,86 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jeśli chodzi o sytuację w lubuskich szpitalach, to w czwartek Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że zajętych jest 11 łóżek „covidowych”, a do respiratora podłączona jest jedna osoba.

Jeśli chodzi o sytuację pandemiczną w całym kraju, to w czwartek potwierdzono 510 przypadków koronawirusa. Poinformowano też o sześciu zgonach związanych z COVID-19 (łącznie ze zgonem gorzowianina).