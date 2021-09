Koronawirus w Gorzowie. Jak rośnie czwarta fala? Wskaźniki zakażeń |17 WRZEŚNIA

W piątek 17 września potwierdzono dziesięć nowych przypadków koronawirusa. Po trzy zakażenia odnotowano w powiecie żagańskim i w Zielonej Górze, dwa - w powiecie strzelecko-drezdeneckim, a po jednym - w powiecie gorzowskim i w Gorzowie. Liczba przypadków była większa od tej sprzed tygodnia, wskaźnik zakażeń poszedł więc w górę i aktualnie wynosi on 0,87 os. na 100 tys. mieszkańców. Jest to najwyższa średnia od kilku miesięcy, gdy opadła trzecia fala pandemii.

Wskaźnik zakażeń rośnie też w Gorzowie. Aktualnie wynosi on 0,69 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Z czternastu do dziesięciu spadła liczba zajętych łóżek „covidowych”, ale z jednego do dwóch wzrosła liczba respiratorów zajętych przez osoby z COVID-19.

Jeśli chodzi o dane pandemiczne ogólnopolskie, to w piątek potwierdzono 652 nowe przypadki koronawirusa. Poinformowano też o ośmiu zgonach (żadnego z nich nie było w Lubuskiem).