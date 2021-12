Koronawirus w Gorzowie. Mamy spadek średniej zakażeń, ale też... sześć zgonów |10 GRUDNIA

W piątek 10 grudnia w Lubuskiem potwierdzono 825 nowych przypadków koronawirusa. To mniej nie tylko od czwartkowego rezultatu (964 zakażeń), ale także od wyniku sprzed tygodnia (2 grudnia odnotowano w regionie 879 infekcji). W związku z tym mamy do czynienia ze spadkiem wskaźnika zakażeń. Aktualnie wynosi on 69,03 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie odnotowano 96 zakażeń. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 65,84 os. na 100 tys. mieszkańców.

Wysoka liczba zakażeń „to jeszcze nic” przy tym, jaka sytuacja jest w lubuskich szpitalach. W ciągu jednej doby liczba hospitalizowanych zwiększyła się o - uwaga! - aż 99 pacjentów. Biorąc pod uwagę, że odnotowano też aż 18 zgonów związanych z COVID-19, mieliśmy sytuację, że tylko w ciągu 24 godzin do szpitali trafiło ponad stu zakażonych. Dodajmy, że z 37 do 40 zwiększyła się liczna osób podłączonych do respiratorów.