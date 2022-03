Koronawirus. W Gorzowie najwięcej infekcji, ale wskaźnik zakażeń idzie w dół | 1 MARCA

We wtorek 1 marca w Lubuskiem potwierdzono 458 przypadków koronawirusa. To o 158 infekcji mniej niż w ostatni wtorek lutego. Wskaźnik zakażeń spadł więc do poziomu 62,19 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie potwierdzono 70 przypadków koronawirusa. Średnia zakażeń w mieście poszła w dół do poziomu 73,56 os. na 100 tys. mieszkańców.

W lubuskich szpitalach liczba zakażonych pozostała bez zmian - jest ich wciąż 390. O trzy osoby wzrosła za to liczba pacjentów podłączonych do respiratora. Z tego urządzenia korzystać musi 17 zakażonych. W szpitalu w Gorzowie liczba zakażonych wynosi 77 (o jedną osobę mniej w stosunku do danych z poniedziałku).

W całej Polsce potwierdzono we wtorek 12 984 zakażenia. Poinformowano też o 269 zgonach związanych z COVID-19. Cztery z nich były w Lubuskiem. Zmarły dwie osoby z powiatu sulęcińskiego, jedna osoba z powiatu gorzowskiego i jedna ze strzelecko-drezdeneckiego.

