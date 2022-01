Koronawirus. W Gorzowie piątej fali pandemii jeszcze nie widać |19 STYCZNIA

Wzbieranie piątej fali pandemii w kraju staje się już faktem. W środę 19 stycznia w całej Polsce potwierdzono bowiem 30 586 nowych przypadków koronawirusa. Tylu zakażeń nie było nawet przez cały czas trwania czwartej fali!

Piąta fala rośnie w Polsce bardzo szybko. We wtorek wzrost „tydzień do tygodnia” wynosił ponad 72 proc. Teraz, w środę 19 stycznia, jest on jeszcze większy! Przed tygodniem były w Polsce 16 173 infekcje, więc wzrost wynosi aż o 89 proc.!

W Lubuskiem też notujemy wzrost, ale nie aż tak wysoki, bo „zaledwie” o 23,5 proc. W środę potwierdzono bowiem w naszym regionie 354 nowe przypadki koronawirusa (tydzień temu były 293). Wskaźnik zakażeń w regionie wzrósł do poziomu 25,52 os. na 100 tys. mieszkańców.

W Gorzowie piątej fali jeszcze nie widać. Co więcej, 31 odnotowanych w środę zakażeń to liczba niższa niż przed tygodniem (12 stycznia było 40 infekcji).

Rośnie liczba zajętych łóżek „covidowych”. Aktualnie zajętych jest 426 z nich (wzrost o 29 od wtorku). Maleje natomiast liczba wykorzystywanych respiratorów. Podłączonych jest do nich 25 pacjentów (o dwa mniej niż we wtorek).

W szpitalu Gorzowie liczba zakażonych wzrosła z 58 do 121 osób, ale to dlatego, że na oddziale psychiatrycznym wykryto ognisko koronawirusa.

Dodajmy, że w ciągu doby z powodu COVID-19 zmarły w Lubuskiem dwie osoby (jedna z powiatu świebodzińskiego i jedna z Gorzowa). W całej Polsce było 375 zgonów związanych z koronawirusem.