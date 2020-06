Koronawirus w Gorzowie. Pogorszył się stan pacjenta z Covid-19

- Gdy szykowaliśmy w ekspresowym tempie nasz oddział intensywnej terapii w szpitalu zakaźnym, wszyscy marzyliśmy o tym, by nie znalazł się tu żaden pacjent z powikłaniami z powodu koronawirusa. Niestety, stan jednego z naszych dodatnich pacjentów pogorszył się. Został on przeniesiony na oddział intensywnej opieki medycznej przy ul. Walczaka – informuje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. – Oddział jest dobrze wyposażony, a nasz personel tam pracujący na najwyższym poziomie. Teraz pozostaje nam wiara w to, że pacjent zwalczy w sobie wirusa i wszystko skończy się dobrze – dodaje Robert Surowiec.